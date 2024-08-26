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Военный эксперт заявил, что российские войска перекрыли ВСУ «дорогу жизни»

Полковник Матвийчук: ВС РФ перекрыли ВСУ дорогу в направлении Покровска

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска перекрыли Вооруженным силам Украины (ВСУ) так называемую «дорогу жизни» в направлении Покровска. Об этом заявил «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его информации, ВСУ находятся в тактическом окружении.

«Это выход на Покровск, который называется «воротами в Донецк». Дорога, которая идет к Покровску — это «дорога жизни» для ВСУ», — сказал Матвийчук.

Российские войска, по словам эксперта, ликвидируют логистику в этом регионе и «выходят напрямую к южной группировке войск противника, который сегодня занимает Краматорск».

По его мнению, если Украина не придумает что-то «сногсшибательное» в ближайшее время, то будет прорвана ее оперативная оборона, которая позволит ВС РФ «разгромить противника и выходить в любом направлении».

26 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что линия обороны в Курской области не изменилась.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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Операция на Украине
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