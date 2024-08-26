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В США предупредили ВСУ об угрозе из-за атаки на Курскую область

Forbes: ВСУ пожалеют об атаке на Курскую область, если потеряют Красноармейск

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украина может пожалеть об атаке на Курскую область, если потеряет Красноармейск. Об этом пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes.

По мнению Экса, потеря Красноармейска может привести к краху обороны ВСУ на востоке.

«Командование в Киеве может пожалеть об отправке в Курскую область сил большого размера, потенциально состоящих из дюжины фронтовых батальонов по 400 солдат, вместо усиления ими позиций под Красноармейском», — отметил обозреватель.

Он добавил, что ВС РФ продолжают наступать на данном направлении фронта.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в приграничных районах Курской области России более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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