Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по резервам Вооруженных сил Украины в 16 населенных пунктах Сумской области. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что удары были направлены на районы, где сосредоточены личный состав и военная техника резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных бригад, 17-й танковой, а также 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Также под удар попали 36-я бригада морской пехоты и 1-я бригада национальной гвардии, а также 103-я, 106-я и 129-я бригады территориальной обороны. Удары были зафиксированы в таких населенных пунктах, как Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное.

Согласно сообщению министерства обороны, в результате ударов авиации, огня артиллерии и действий войск были нанесены поражения скоплениям живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный Курской области.

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