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Польский генерал заявил, что на территорию страны мог залететь беспилотник

Генерал Клиш: на территорию Польши, вероятно, залетел беспилотник

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Shutterstock

Оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Иачей Клиш заявил, что воздушное пространство страны, вероятно, нарушил БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости.

«На территорию Польши, вероятно, влетел беспилотный летательный аппарат. Вероятно, он находится на территории гмины Тышовце», — пояснил Клиш.

До этого РИА Новости со ссылкой на оперативное командование родов вооруженных сил республики сообщало, что Варшава подняла в небо авиацию для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Польские военные уточнили, что это связано с действиями ВС РФ на западе Украины.

12 августа оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщало, что польские F-16 вылетали для перехвата российского Ил-20 над Балтикой. Дежурная пара польских F-16 «перехватила и визуально идентифицировала» российский самолет Ил-20, который летел над Балтийским морем, не заходя в пространство над польскими территориальными водами.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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