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Стало известно, сколько автомобилей получили повреждения в Саратовской области

Под Саратовом после атаки БПЛА повреждены 23 авто, владельцы получат компенсации

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И.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев сообщил в Telegram-канале администрации, что под Саратовом в результате атаки БПЛА повреждения получили 23 автомобиля.

По его словам, все пострадавшие получат компенсации.

«23 собственника автомобилей подошли и указали о повреждении транспортных средств... Все процедуры будут сделаны для того, чтобы люди получили возмещение понесенного ущерба», — отметил чиновник.

До этого стало известно, что СК РФ будет расследовать атаки украинской армии на российские регионы, в том числе на Саратов, где беспилотник врезался в многоэтажный дом.

Утром 26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что силы ПВО сбили украинские беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома. Позднее чиновник уточнил, что БПЛА влетел в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай», в результате чего пострадали несколько человек.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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Атаки БПЛА на Россию
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