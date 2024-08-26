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Спецназовцы рассказали о попытке ВСУ закрепиться в белгородском населенном пункте

RT: ВСУ попытались закрепиться в белгородской Колотиловке

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Командир группы «Анвар» с позывным «Берет» заявил, что украинские военные попытались закрепиться в населенном пункте Колотиловка Белгородской области. Об этом сообщает военкор RT Александр Яремчук.

По словам российского спецназовца, мобильность ВС РФ помогла пресечь попытку ВСУ закрепиться в населенном пункте. Им пришлось бежать, оставляя оружие.

«Если бы не реакция наших подразделений, <...> успеха бы не было. По факту мы не допустили прорыва госграницы», — пояснил Берет.

Спецназовец отметил, что в случае взятия Колотиловки ВСУ пошли бы дальше вглубь региона.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. В результате повреждены пять многоквартирных домов, четыре частных домовладения, один социальный и коммерческий объект, а также четыре легковых автомобиля.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

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