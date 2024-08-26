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Япония впервые обвинила Китай в нарушении воздушного пространства

Китайский разведывательный самолет Y9 нарушил воздушное пространство Японии

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Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Китайский военный разведывательный самолет Y-9 нарушил воздушное пространство Японии в районе островов Дандзё в юго-западной префектуре Нагасаки. Об этом сообщили в пресс-службе японского министерства иностранных дел.

«В ответ Силы самообороны отреагировали запуском истребителей Западных ВВС Воздушных сил самообороны и выдачей уведомлений и предупреждений», — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим, Токио выразило решительный протест Пекину. Агентство Kyodo заявило, что это первый случай, когда подобное обвинение было выдвинуто.

До этого власти Китая раскритиковали действия Японии по отношению к тайваньским рыболовецким судам Fu Yang 266 и Fu Shen. По информации агентства Xinhua, МИД КНР выразил протест Токио из-за задержания китайских кораблей.

Ранее Китай заявил Японии о критической стадии в отношениях.

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