Япония впервые обвинила Китай в нарушении воздушного пространства

Китайский военный разведывательный самолет Y-9 нарушил воздушное пространство Японии в районе островов Дандзё в юго-западной префектуре Нагасаки. Об этом сообщили в пресс-службе японского министерства иностранных дел.

«В ответ Силы самообороны отреагировали запуском истребителей Западных ВВС Воздушных сил самообороны и выдачей уведомлений и предупреждений», — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим, Токио выразило решительный протест Пекину. Агентство Kyodo заявило, что это первый случай, когда подобное обвинение было выдвинуто.

До этого власти Китая раскритиковали действия Японии по отношению к тайваньским рыболовецким судам Fu Yang 266 и Fu Shen. По информации агентства Xinhua, МИД КНР выразил протест Токио из-за задержания китайских кораблей.

Ранее Китай заявил Японии о критической стадии в отношениях.