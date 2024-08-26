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Военный эксперт объяснил, зачем Финляндии войска на границе с Россией

Военкор Шлепченко: Финляндия продолжает тренд на милитаризацию с 2022 года

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Ints Kalnins/Reuters

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавние сообщения о том, что НАТО планирует разместить на границе Финляндии и России бронетанковую бригаду. По его мнению, Хельсинки продолжает тренд по милитаризации региона, начатый в 2022 году.

«В 2022 году этот тренд окончательно оформился. В течение прошлого года они занимались тем, что решали юридические вопросы, заключали двусторонние договоры. Готовили логистику, готовили решения по каким-то транспортным узлам и так далее», — сказал Шлепченко.

При этом он добавил, что военные зайдут туда не завтра. По его словам, этой осенью они лишь собираются принять решение о формировании бригады.

22 августа газета Iltalehti написала, что НАТО планирует развернуть на границе Финляндии и России бронетанковую бригаду численностью до пяти тысяч военнослужащих из Норвегии и Швеции. В Совфеде связали эти планы с агрессивной позицией финского лидера Александра Стубба к Москве, который в точности повторяет политику США.

До этого глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что Финляндия обсуждает с несколькими странами НАТО вопрос о размещении войск на территории страны.

Ранее стало известно, что Финляндия запретит россиянам покупать недвижимость.

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