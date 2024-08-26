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Пленный заявил, что ВСУ обманом отправили подразделение на штурм

Пленный ВСУ Власенко: командование обманом отправило подразделение на штурм

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Минобороны РФ

Пленный солдат ВСУ Анатолий Власенко рассказал, что украинское командование обманом отправило подразделение на штурм. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По словам Власенко, его посадили в БТР, приказали занять позицию и держать оборону в двухэтажном доме. Командование уверяло, что позиция безопасная, в здание можно заходить. Но как только солдаты ВСУ зашли в здание, по ним открыли огонь

«Мы в ответ не стреляли. Кричим: «Мы свои». Говорят: «Руки вверх, раздевайтесь», — поделился пленный.

До этого RT сообщал, что российские военные, освобожденные из украинского плена, прибыли в Москву.

24 августа РФ и Украина провели обмен пленными военнослужащими. Благодаря этому Москва вернула 115 российских бойцов, передав Киеву аналогичное число украинских солдат.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.

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