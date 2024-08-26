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В Кремле назвали цель визита Путина в командный пункт Минобороны РФ

Песков: Путин уделяет приоритетное внимание получению данных о ходе СВО

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Кадр из видео/Россия 24

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал цель визита президента России Владимира Путина в один из командных пунктов министерства обороны.

Журналисты спросили, чем отличается этот визит от встреч с представителями Совета безопасности, а полученная информация — от того, что ежедневно предоставляется главе государства в докладах.

Песков подчеркнул, что это часть ежедневной работы верховного главнокомандующего, Путин уделяет приоритетное внимание получению данных и информации от тех, кто на поле боя занимается вопросами ведения специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Путин не только посетил командный пункт, но также заслушал доклады от командиров и подразделений, принимающих участие в СВО. Кроме того, глава государства на постоянной основе получает информацию из первых рук, что позволяет оперировать конкретными данными о конкретной ситуации на конкретных участках фронта.

24 августа Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с руководителями объединенной группировки войск в одном из командных пунктов министерства обороны.

Глава государства также принял доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. Чиновники говорили о том, какие меры приняты против вторгшихся в Курскую область украинских подразделений. Помимо этого обсуждалась обстановка в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, президент по телефону заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на направлениях, за которые они ответственны.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Операция на Украине
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