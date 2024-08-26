В подполье заявили об ударе в направлении полигона в Тернопольской области

Российские военнослужащие нанесли удар по району полигона в Тернопольской области. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас сложно сказать, по чему был осуществлен удар — по складу или подстанции.

«Взрывная волна сильная, выброс пламени с искрами», – сказал Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Также координатор заявил, что ВС России поразили пункт распределения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) для ротаций в Полтаве.

До этого Лебедев сообщил о сильном взрыве в Николаевской области в районе места, где находится одна из мощнейших в области подстанций. Он уточнил, что взрыв произошел в направлении населенного пункта Трихаты.

26 августа украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов в ответ на обстрел ВСУ Саратова. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Харькове и других городах. В некоторых городах, в том числе и в украинской столице, было остановлено водоснабжение и пропала электроэнергия.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.