Подполье сообщило о поражении пункта распределения подразделений ВСУ на Украине

Российские военнослужащие поразили пункт распределения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) для ротаций в Полтаве. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Полтава, прилеты: прилетело в место, откуда происходит распределение подразделений в разные направления», — отметил он.

Также Лебедев сообщил о сильном взрыве в Николаевской области в районе места, где находится одна из мощнейших в области подстанций. Он уточнил, что взрыв произошел в направлении населенного пункта Трихаты.

26 августа украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов в ответ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Саратова. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Харькове и других городах. В некоторых городах, в том числе и в украинской столице, было остановлено водоснабжение и пропала электроэнергия.

Во время атаки на Саратов дрон попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате этого несколько квартир получили повреждения, имеются пострадавшие, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, врачи борются за ее жизнь.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.