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В Северной Корее расширят производство беспилотников

ЦТАК: Ким Чен Ын руководил испытанием дронов, приказал расширить их производство

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Korean Central News Agency/AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу присутствовал при испытании беспилотников, проведенном НИИ беспилотников Академии национальной обороны КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

Глава северокорейского государства дал поручение нарастить разработку и производство различных беспилотников. По его словам, речь идет о разработке стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных беспилотников, а также различных беспилотников-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа.

«Беспилотники с разными досягаемостями предназначены для поражения любых целей врага на суше и море. Различные беспилотники совершили полет по заранее определенным разным маршрутам, точно распознали указанные мишени и уничтожили их», — говорится в публикации.

До этого информационное агентство Yonhap сообщало, что солдат северокорейской армии пересек демаркационную линию и перебежал на территорию Южной Кореи.

Инцидент произошел в уезде Косон провинции Канвондо в зоне ответственности 22-й дивизии армии Южной Кореи.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.

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