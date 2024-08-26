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Удар нанесен энергообъекту в Одессе

Подпольщик Лебедев: удар нанесен энергообъекту в Одессе на юге Украины

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Денис Петров/РИА Новости

Удар нанесен энергообъекту в Одессе на юге Украины. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, под удар попала подстанция, после чего пропал свет.

25 августа агентство сообщало, что беспилотники Воздушно-десантных войск РФ патрулируют побережье у Одессы и Очакова для предотвращения высадки ВСУ на Кинбурнской косе.

Несколькими днями раньше Лебедев заявлял, что Украина готовится к решающей битве с Россией в Одессе, при этом западные страны стремятся оттянуть это событие.

Он отметил, что наибольшая активность украинских войск фиксируется в самой Одессе и в порту Измаила. По словам координатора пророссийского подполья, на железной дороге «постоянно слышна работа».

Подпольщик также не исключил, что основной ударной силой должны стать иностранные наемники.

Ранее мэр Одессы Труханов отказался сносить памятник Пушкину в городе.

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Операция на Украине
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