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На севере Украины произошли взрывы

РБК-Украина сообщило о взрывах в Черниговской области

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Thomas Peter/Reuters

В Черниговской области на севере Украины произошли взрывы. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

По информации агентства, спустя полчаса после первых взрывов произошли повторные взрывы.

Отмечается, что взрывы произошли на фоне сигнала воздушной тревоги, который действует на территории всей страны.

До этого глава назначенной Киевом военной администрации региона Александр Прокудин сообщил, что объект критической инфраструктуры, расположенный в подконтрольной украинским властям части Херсонской области, получил повреждения.

В результате взрывов нанесен ущерб местному инфраструктурному объекту, а также заводу. Где именно находятся поврежденные строения, Прокудин не уточнил.

Также украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в Харьковской области произошла серия взрывов.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлялась воздушная тревога.

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