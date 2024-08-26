Два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на позициях между Нью-Йорком и Торецком в Донецкой народной республике, оказались в окружении российских подразделений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов со ссылкой на украинские источники.

По его словам, речь идет о 212-м батальоне и 1-м батальоне 1-й бригады ВСУ.

Связи с украинскими батальонами нет, при этом командование заявляет в Киев, что указанный район все еще находится под контролем украинских войск и угрозы окружения нет, добавил военкор.

18 августа Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российские войска полностью заняли Нью-Йорк в ДНР.

19 августа ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур сообщал, что украинские военнослужащие практически утратили контроль над Нью-Йорком, они выдавлены за пределы населенного пункта и пытаются наносить ракетные удары из-за городской черты.

Ранее был назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО.