Два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на позициях между Нью-Йорком и Торецком в Донецкой народной республике, оказались в окружении российских подразделений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов со ссылкой на украинские источники.
По его словам, речь идет о 212-м батальоне и 1-м батальоне 1-й бригады ВСУ.
Связи с украинскими батальонами нет, при этом командование заявляет в Киев, что указанный район все еще находится под контролем украинских войск и угрозы окружения нет, добавил военкор.
18 августа Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российские войска полностью заняли Нью-Йорк в ДНР.
19 августа ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур сообщал, что украинские военнослужащие практически утратили контроль над Нью-Йорком, они выдавлены за пределы населенного пункта и пытаются наносить ракетные удары из-за городской черты.
Ранее был назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО.