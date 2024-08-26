Российские бойцы в зоне СВО успешно опробовали комплекс «Чистюля»

Российские штурмовые подразделения успешно испытали в зоне спецоперации комплекс «Чистюля» для защиты от беспилотников. Об сообщили в холдинге «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех»), передает ТАСС.

«Проводятся <…> апробации изделия «Чистюля» в зоне проведения СВО специальными подразделениями», — отметили в холдинге.

Тактико-технические характеристики комплекса на поле боя подтвердились, благодаря ему существенно снижена угроза от БПЛА противника.

При этом модернизация вооружения не останавливается. Сейчас выпускается уже третья версия изделия «Чистюля-П». Устройство представляет собой кейс весом до 8 кг и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.

До этого в Минпромторге РФ высказались о развитии средств обнаружения в составе комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).