Осколки ракеты ПВО «Железный купол» попали в катер ЦАХАЛ

Трое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения от осколков ракеты-перехватчика системы ПВО «Железный купол» во время отражения атаки ливанским шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари на вечернем брифинге, пишет ТАСС.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, одного из них врачи не смогли спасти.

Как уточнили израильские военные, осколки перехватчика попали в быстроходный патрульный катер, который выполнял оборонительную задачу.

Утром 25 августа истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам «Хезболлах» на территории Ливана в ответ на подготовку радикалов к ракетному обстрелу израильской территории.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на 48 часов. Позже с территории Ливана было выпущено более 320 ракет в сторону Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в ООН призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь.