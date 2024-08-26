На Украине мобилизованный в ВСУ скончался от эпилепсии

Мобилизованный в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчина перед отправкой в войска скончался в Киеве от эпилепсии. Об этом ссылаясь на паблики, которые освещают вопросы мобилизации, сообщает украинское издание «Страна».

Смерть мобилизованного наступила 18 августа в распределительном центре, куда поступают военнослужащие перед оправкой в армейские части. «Страна» опубликовала видеозапись, на которой мужчину пытаются спасти, проводя ему непрямой массаж сердца в казарме распределительного центра.

До этого сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины Николай Хавтура рассказал, что в ВСУ мобилизуют людей, несмотря на наличие у них «белого билета» и эпилепсии.

3 мая сообщалось, что граждане Украины с ВИЧ, гепатитом и онкологическими заболеваниями, а также переболевшие туберкулезом стали пригодными для службы в Вооруженных силах страны.

Ранее иммунолог назвал последствия призыва в армию Украины ограниченно годных.