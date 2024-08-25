ВСУ раскрыли местонахождение истребителей F-16

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук выложил в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлены американские истребители F-16. По этим кадрам военкоры установили местонахождение боевых самолетов.

«Как и ожидалось, истребители стоят на военном аэродроме Коломыя в Ивано-Франковской области», — говорится на странице сообщества «Военная хроника» в социальной сети «ВКонтакте».

Там также опубликованы стоп-кадры из этого видео, по которым можно установить геолокацию.

«Вполне возможно, что «случайность» с кадрами, по которым и был установлен аэродром, появилась для обеспечения легенды об использовании машин только с территории Украины», — отмечается в публикации «Военной хроники».

21 августа пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Запад продолжает обучать военных летчиков Украины пилотированию истребителей F-16 в американском штате Аризона и в Дании.

До этого журнал The Economist сообщил, что в конце июля Украина получила от зарубежных партнеров первую партию истребителей F-16. По информации издания, всего США и их союзники отправили в зону конфликта 10 боевых самолетов.

Ранее в США усомнились, что F-16 смогут помочь Украине.