Часть бойцов замеченной в Курской области американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (FOG) были переправлены в сектор Газа. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Американская военная организация «FOG», в частности, подтвердила дислокацию своего персонала в Курской области», — говорится в публикации.

Журнал отмечает, что ЧВК FOG, статус которой до сих пор остается крайне неясным, участвует в операциях в зоне специальной военной операции на Украине уже более двух лет.

MWM утверждает, что часть частной военной компании была направлена в Израиль для поддержки операций в секторе Газа.

До этого сообщалось, что бойцы ЧВК FOG воюют в рядах Вооруженных сил Украины в Курской области. Информация об этом появилась после того, как компания опубликовала фото с наемниками в социальных сетях. Также в публикации была указана геопозиция с Курской областью.

Затем, 22 августа, сенатор от Донецкой народной республики Александр Волошин заявил, что бойцы из американских ЧВК станут «хорошим обменным фондом» после того как попадут в российский плен.

Ранее в Курской области уничтожили бойцов американской ЧВК.