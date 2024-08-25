В Израиле рассказали о перехвате беспилотников «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля перехватила все беспилотники, запущенные по «стратегической цели» радикалами шиитского движения «Хезболла». Заявление приводит ТАСС.

«Армия перехватила все беспилотники, которые боевики «Хезболлах» запустили по стратегической цели в центре страны», — заявил Нетаньяху.

22 августа Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В сообщении оборонного ведомства отмечается, что в районе Шихин были обнаружены боевики «Хезболлы», которые ранее обстреливали район Зарита. В ответ ЦАХАЛ нанесли удар по зданию, где находились члены движения. Также был атакован военный объект «Хезболлы» в Кфаркела, а артиллерия обстреляла районы Айта аш-Шаб и Альма-эль-Хаеб.

Позднее в пресс-службе шиитского движения «Хезболла» сообщили об окончании первого этапа ответного удара по Израилю.

Ранее Байден переговорил с Нетаньяху о прекращении огня в Газе.