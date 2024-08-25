Умер главный конструктор комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга

Стало известно о смерти главного конструктора ракетного комплекса «Искандер-М» Олега Мамалыги. Об этом сообщили в Telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию »Ростех»).

Конструктору был 91 год. Руководство и коллектив компании выразило соболезнования его родным и близким.

Мамалыга посвятил всю свою профессиональную жизнь работе в коломенском конструкторском бюро машиностроения, которое и разработало «Искандер-М». Кроме ракетного комплекса, Мамалыга участвовал в разработке первых советских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), таких как «Шмель», «Малютка», межконтинентальной ракеты «Гном», тактических, а также оперативно-тактических ракетных комплексов «Ока» и «Ока-У».

В мае этого года в возрасте 83 лет ушел из жизни генеральный конструктор «Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н. А. Семихатова» Сергей Дерюгин.

Ранее в «Роскосмосе» заявили о смерти космонавта Владимира Аксенова.