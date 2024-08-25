Солдаты группировки российских войск «Восток» за прошедшие сутки уничтожили одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», которые использовали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за данный промежуток времени подразделения «Востока» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад украинских войск в Запорожской области и Донецкой народной республике (ДНР). Места скопления военных ВСУ обнаружили в районе населенных пунктов Новодаровка, Угледар, Шахтерск, Золотая Нива, Водяное и Перечистовка.

«Отражены две контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Всего в ходе боевых действий украинские войска потеряли до 130 солдат и одну боевую машину пехоты. Также бойцам Вооруженных сил РФ удалось вывести из строя пять автомобилей и одну боевую бронированную машину.

20 августа МО РФ заявило, что расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Угледара. Боевую задачу выполнили военнослужащие из группировки «Восток».

Ранее в ВСУ создали специальное подразделение для охоты за российскими тяжелыми огнеметными системами.