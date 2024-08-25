Появилось видео с уничтожением артиллеристами «Севера» РСЗО «Град» в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры с моментом уничтожения реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллеристами группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

По данным ведомства, разведка группировки выявила движение украинской РСЗО в приграничном районе Курской области. После анализа разведданных командование решило уничтожить боевую машину противника.

До этого российские военные уничтожили скопление бойцов ВСУ на одном из островов в дельте Днепра. По его словам, противника обнаружила разведка с помощью беспилотников. Реактивные системы залпового огня «Град» сразу нанесли удар с расстояния 20 километров, добавил глава региона.

Также российский боец рассказал, что войска РФ дважды в неделю предотвращают форсирование ВСУ Днепра в Херсонской области. В частности, 9 августа российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках, противник понес большие потери.

Ранее российские военные уничтожили две лодки с украинским десантом.