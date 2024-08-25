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Российская армия теснит ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях

Ганчев: ВС РФ давят противника на Купянском и Волчанском направлениях

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские войска продолжают атаковать Вооруженные силы Украины на Купянском и Волчанском направлениях. Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Наши бойцы продолжают давить противника как на Купянском, так и на Волчанском направлениях», — заявил он.

Так Ганчев прокомментировал оперативную обстановку в Харьковской области.

Также глава российской администрации Харьковской области сообщал, что российские бойцы освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово. По словам Ганчева, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск.

До этого Ганчев рассказал, что в Харьковской области в санитарную зону включены до 14 населенных пунктов и, вероятно, она будет расширена. По его словам, после того, как ВСУ будут полностью оттеснены от Курской области — армия России прилагает максимум усилий для этого, — «территория Курской области, как в 1943 году, будет освобождена».

Ранее эксперты предсказали на осень перелом хода СВО.

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