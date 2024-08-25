В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 солдат и 14 единиц бронетехники на Курском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо живой силы, украинская армия потеряла танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 11 бронированных машин, семь автомобилей, артиллерийское орудие, инженерную техники, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также радиолокационную станцию (РЛС) СТ-68.

По данным ведомства, всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,8 тыс. солдат, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в Минобороны.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что его бойцы за сутки уничтожили свыше 10 единиц техники Вооруженных сил Украины в Курской области. Один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре транспортные единицы и две артиллерийские установки были уничтожены на Суджанском направлении.

Ранее вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области.