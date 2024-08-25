Российские десантники патрулируют побережье у Одессы и Очакова

Беспилотники Воздушно-десантных войск РФ патрулируют побережье у Одессы и Очакова для предотвращения высадки ВСУ на Кинбурнской косе. Об этом сообщает РИА Новости.

Чаще всего Кинбурской косой называют весь Кинбурнский полуостров, который находится на территории Николаевской области Украины и Херсонской области РФ. Расстояние от набережной Очакова до оконечности косы составляет менее 4 км.

До этого пророссийский подпольщик Сергей Лебедев заявил, что Украина готовится к решающей битве с Россией в Одессе, при этом западные страны стремятся оттянуть это событие.

Он отметил, что наибольшая активность украинских войск фиксируется в самой Одессе и в порту Измаила. По словам координатора пророссийского подполья, на железной дороге «постоянно слышна работа».

Подпольщик также не исключил, что основной ударной силой должны стать иностранные наемники.

Ранее мэр Одессы Труханов отказался сносить памятник Пушкину в городе.