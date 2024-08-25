В Тель-Авиве открыли сотни бомбоубежищ и закрыли пляжи

Советница мэрии Илана Михаэли Тель-Авива сообщила, что в городе открыли 240 бомбоубежищ и закрыли пляжи на фоне утренней атаки «Хезболлы». Ее слова передает ТАСС.

«Есть программа по задействованию подземных парковок в качестве бомбоубежищ в случае необходимости», — рассказала чиновница.

На фоне угрозы новой атаки в городе отменены общественные мероприятия. Население Тель-Авива составляет около 435 тыс. человек.

До этого сообщалось, что «Хезболла» планировала атаковать аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и другие стратегические цели в городе. По данным еще одного телеканала, группировка вынашивала планы по выпуску 6 тыс. ракет по территории Израиля. При этом ЦАХАЛ сообщили о поражении тысяч ракет на складах утром 25 августа.

Всего утром 25 августа «Хезболла» использовала для атак по Израилю около 320 ракет и беспилотников.

Ранее в Израиле ввели чрезвычайное положение на ближайшие 48 часов.