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Раскрыта роль США и Великобритании во вторжении ВСУ в Курскую область

NYT: США и Британия передали ВСУ спутниковые снимки Курской области

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

США и Великобритания предоставили Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения украинской армии в регион. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Спустя считанные дни после наступления США и Британия предоставили Украине спутниковые изображения и другую информацию о Курской области», — говорится в публикации.

По данным издания, сделано это было с целью дать возможность командному составу лучше отслеживать переброску российских подкреплений, которые могли атаковать Вооруженные силы Украины, или отрезать им путь вероятного отступления.

До этого экс-премьер Министр России Сергей Степашин заявил, что нападение на Курскую область свидетельствует, что спецоперация на Украине превратилась в полномасштабную войну НАТО с Россией.

Ранее политолог раскрыл уловку НАТО, позволяющую не воевать с Россией напрямую.

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Атаки на Курскую область
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