Раскрыта цель ударов ракетами Storm Shadow вглубь России

Киев предпринимает попытки получить разрешение бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, полагая, что это приблизит переговоры с Москвой. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники среди украинских чиновников.

«Высокопоставленные лица в Киеве предположили, что использование англо-французского оружия в «демонстративной атаке» покажет Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимы для прямых ударов», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что подобная стратегия имеет большие риски и пока не пользуется поддержкой США. Такую же точку зрения разделяет Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в России и на Украине. По его словам, Киеву не следует акцентировать свое внимание на возможном использовании Storm Shadow. Атташе считает, что вместо этого Вооруженным силам Украины нужно сосредоточиться на обороне Донбасса.

17 августа стало известно, что Британия запрещает украинским вооруженным формированиям удары по России ракетами Storm Shadow из-за позиции США по этому вопросу. Как писала газета The Times, запрос, который был направлен в Вашингтон от Лондона более месяца назад, «все еще ожидает ответа». Запрет на использование ракет связан с опасением администрации президента США Джо Байдена по поводу эскалации войны на Украине.

Ранее стало известно о роли британских дронов в атаке на Курскую область.