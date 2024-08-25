ЦАХАЛ сообщил о тысячах уничтоженных ракет «Хезболлы»

Около ста истребителей ЦАХАЛ подорвали тысячи ракет шиитского движения «Хезболла», хранившихся в контейнерах на территории Ливана. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, сообщается в Telegram-канале пресс-службы изральского оборонного ведомства.

Сообщается, что большую часть уничтоженных снарядов планировалось использовать при атаках на центральную часть Израиля, а меньшую — на север страны. Всего сообщается о 40 пораженных пунктах хранения боеприпасов в Ливане.

До этого сообщалось, что израильские истребители продолжают наносить удары по целям на юге Ливана.

На фоне ударов «Хезболлы» 25 августа министр обороны Израиля Галант объявил о введении в стране режима ЧС на ближайшие 48 часов. При этом «Хезболла» уже заявила об окончании первого этапа ответного удара по Израилю — когда ожидать второй, неизвестно.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

Эскалация отношений между сторонами достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. В ответ 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

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