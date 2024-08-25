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«Хезболла» сообщила, сколько ракет выпустила по объектам армии Израиля

«Хезболла» заявила, что выпустила более 320 ракет по позициям армии Израиля

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Omar Sanadiki/Reuters

Члены ливанского шиитского движения «Хезболла» выпустили по военным объектам на территории Израиля более 320 ракет. Об этом сообщила пресс-служба движения.

В заявлении написали, что по военным целям выпустили ракеты «Катюша».

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

Эскалация отношений между сторонами достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. В ответ 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

22 августа Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В сообщении оборонного ведомства отметили, что в районе Шихин нашли боевиков «Хезболлы», которые ранее обстреливали район Зарита. В ответ ЦАХАЛ нанесли удар по зданию, где находились члены движения. Также был атакован военный объект «Хезболлы» в Кфаркела, а артиллерия обстреляла районы Айта аш-Шаб и Альма-эль-Хаеб.

Ранее «Хезболла» объявила о конце серии ответных ударов по Израилю.

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