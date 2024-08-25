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Стало известно, сколько раз украинские войска атаковали ДНР за сутки

СЦКК: украинские военные за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР

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Alina Smutko/Reuters

Украинские солдаты за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Из заявления следует, что 12 атак зафиксировали на Донецком направлении. Еще девять ударов были нанесены по территории республики на Горловском направлении.

«Всего выпущено 62 единицы различных видов боеприпасов», — подчеркивается в публикации.

По данным представительства ДНР, в результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя. Одного из них спасти не удалось.

23 августа в городе Донецке после падения взрывоопасного предмета загорелся многоквартирный жилой дом. Здание находится в Петровском районе.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники оперативных служб. При этом во время ликвидации пожара пять специалистов получили ранения. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, пострадавшие огнеборцы самостоятельно обратились за медицинской помощью и были направлены на стационарное лечение.

Ранее храм в городе Донецке подвергся атаке со стороны украинских войск.

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