В Харьковской области произошли взрывы

В Харьковской области произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

»Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в области», - говорится в сообщении.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлялась воздушная тревога.

До этого в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги.

Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года. Это произошло всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Российские ракетные и авиационные удары были нанесены по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор в украинских регионах практически ежедневно объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в ходе боевых действий с Вооруженными Силами Украины не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.