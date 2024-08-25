Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области произошли взрывы

«Зеркало недели»: в Харьковской области произошла серия взрывов

close
100%
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Харьковской области произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

»Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в области», - говорится в сообщении.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлялась воздушная тревога.

До этого в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги.

Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года. Это произошло всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Российские ракетные и авиационные удары были нанесены по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор в украинских регионах практически ежедневно объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в ходе боевых действий с Вооруженными Силами Украины не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами