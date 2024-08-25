На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

При этом военные не уточнили, в каких именно населенных пунктах были активированы системы оповещения.

Ранее армейская пресс-служба сообщала, что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболлах» на территории Ливана. Этот шаг был предпринят в связи с информацией о подготовке ракетного обстрела израильской территории.

22 августа Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В сообщении оборонного ведомства отмечается, что в районе Шихин были обнаружены боевики «Хезболлы», которые ранее обстреливали район Зарита. В ответ ЦАХАЛ нанесли удар по зданию, где находились члены движения. Также был атакован военный объект «Хезболлы» в Кфаркела, а артиллерия обстреляла районы Айта аш-Шаб и Альма-эль-Хаеб

Байден переговорил с Нетаньяху о прекращении огня в Газе.