В Курской области вновь объявлена ракетная опасность

В Курской области в восьмой раз за субботу объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Смирнов.

Через несколько минут Смирнов сообщил об отмене опасности.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в Госдуме оценили обозначенные Зеленским цели атаки на Курскую область.