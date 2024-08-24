У участников СВО появится возможность вылечить зубы прямо на передовой

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине смогут лечить зубы прямо на передовой. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации журналистов, стоматологическая клиника «на колесах» появится на Донецком направлении. Ее разместили в салоне небольшого автобуса марки «ПАЗ», говорится в материале.

«Идея <...> принадлежит активистам «Народного фронта». Вместо пассажирских сидений в салоне установили комфортное стоматологическое кресло с электроприводом, лампой и бормашиной, а также другим необходимым оборудованием», — уточняется в публикации.

Кроме того, общественники сделали в автобусе отдельное пространство для обработки медицинских инструментов. Здесь установили раковину и специальную технику, которая нужна для стерилизации зажимов и иных приборов.

В сообщении подчеркивается, что одновременно в мобильной клинике смогут работать два врача-дантиста. Ожидается, что уже в скором времени автобус передадут медицинскому отряду специального назначения на Донецком направлении, и он начнет «двигаться по заявкам».

Ранее в министерстве обороны РФ предложили изменить систему оказания медицинских услуг участникам СВО.