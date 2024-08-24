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У Турции появится шесть новых подлодок

Эрдоган: Турция планирует принять на вооружение шесть новых подлодок к 2029 году

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Военно-морские силы (ВМС) Турции планируют пополнить к 2029 году шестью отечественными подлодками нового типа. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого передает ТАСС.

Эрдоган 24 августа посетил церемонию принятия на вооружение первого корабля TCG Piri Reis. По словам турецкого лидера, новое судно «имеет решающее значение» для армии республики.

«В этом году пройдут испытания второй подлодки этого типа TCG Hizir Reis, и в 2025 году она будет передана ВМС. Третья лодка, TCG Murat Reis поступит на вооружение в 2026 году. К 2029 году все шесть подлодок этого типа поступят на вооружение», — сказал президент Турции.

Подводная лодка TCG Piri Reis создана на базе немецкой подлодки серии Тип 214. Их двигательная установка совмещена с воздухонезависимой системой, в основе которой лежат водородные топливные элементы. Благодаря такой особенности подлодка может долгое время нести службу под водой без необходимости всплытия.

До этого турецкая армия провела испытания ракеты повышенной дальности для зенитно-ракетного комплекса Hisar-O. ЗРК должен стать основной машиной в разрабатываемой турецкой системе противовоздушной обороны «Стальной купол».

Ранее в действиях Турции увидели планы создать новый военно-политический блок.

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