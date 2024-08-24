В результате обстрела села Владовка Черниговского района Запорожской области пострадали мирные жители. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«С ранениями разной степени тяжести два жителя Черниговки доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь», — написал Балицкий.

Губернатор Запорожской области добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

До этого в Запорожской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль. За рулем машины находилась 52-летняя женщина. Она получила множественные осколочные ранения.

20 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ скрытно перебросили через подконтрольный украинским властям город Запорожье боевую технику и десятки бензовозов для их снабжения.

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