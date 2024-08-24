Экс-аналитик ЦРУ заявил, что СВО демонстрирует кризис западного ВПК

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что украинский конфликт выявил неспособность западного военно-промышленного комплекса (ВПК) к поддержанию длительных военных действий.

По его словам, Украина израсходовала почти все ресурсы, которые ей предоставил Запад, при этом у США и Европы закончились танки и артиллерийские орудия.

«Последние два с половиной года (украинского конфликта. – «Газета.Ru») выявили тот факт, что Запад на самом деле слаб в плане возможности поддерживать боевые действия», — отметил эксперт.

Джонсон уверен, что у Запада отсутствует промышленная база, и он зависит от зарубежного производства, к которому нет свободного доступа. Кроме этого, остро ощущается нехватка рабочей силы.

Кроме этого, по словам аналитика, производственный кризис на Западе становится еще более заметным на фоне палестино-израильского конфликта.

До этого Джонсон сообщил об ослаблении позиций украинских войск в Донбассе из-за нападения на Курскую область. Как сказал эксперт, ради проведения операции в приграничном регионе РФ командованию ВСУ пришлось снять с иных участков фронта сразу несколько подразделений.

Ранее стало известно, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи.