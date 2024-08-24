Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий журналист заявил об отправке украинских операторов БПЛА в окопы

Журналист Репке: командование ВСУ начало отправлять в бои операторов дронов

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Командование украинских войск начало отправлять в бои операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал немецкий журналист Юлиан Репке.

Он обратил внимание, что украинские активисты сообщают о стремительном продвижении Вооруженных сил РФ к городу Покровску (российское название — Красноармейск). Населенный пункт расположен на территории Донецкой народной республики (ДНР).

«По-видимому, из-за нехватки солдат в этой части фронта командир бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») отправляет в окопы операторов дронов», — добавил корреспондент.

22 августа журнал The Economist сообщил, что сотрудники администрации и правоохранительных органов Покровска эвакуировались из города. Более того, в населенном пункте закрылись два супермаркета. При этом местные жители начали собираться в очереди у отделений банков и пенсионных учреждений.

За день до этого украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровска. Те же меры приняли в еще 13 населенных пунктах, которые находятся недалеко от этого города.

Ранее три роты Национальной гвардии Украины отказались участвовать в боях под Покровском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами