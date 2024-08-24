Немецкий журналист заявил об отправке украинских операторов БПЛА в окопы

Командование украинских войск начало отправлять в бои операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал немецкий журналист Юлиан Репке.

Он обратил внимание, что украинские активисты сообщают о стремительном продвижении Вооруженных сил РФ к городу Покровску (российское название — Красноармейск). Населенный пункт расположен на территории Донецкой народной республики (ДНР).

«По-видимому, из-за нехватки солдат в этой части фронта командир бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») отправляет в окопы операторов дронов», — добавил корреспондент.

22 августа журнал The Economist сообщил, что сотрудники администрации и правоохранительных органов Покровска эвакуировались из города. Более того, в населенном пункте закрылись два супермаркета. При этом местные жители начали собираться в очереди у отделений банков и пенсионных учреждений.

За день до этого украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровска. Те же меры приняли в еще 13 населенных пунктах, которые находятся недалеко от этого города.

Ранее три роты Национальной гвардии Украины отказались участвовать в боях под Покровском.