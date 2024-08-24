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Российский вертолет ударил по скоплению ВСУ в Курской области

Минобороны: вертолет Ми-28НМ нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

Экипаж российского вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», — говорится в сообщении.

По данным разведки, все поставленные цели были уничтожены.

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области. Технику обнаружили в лесистой местности военнослужащие группировки войск «Север».

Накануне в оборонном ведомстве РФ сообщили, что российские военные продолжают разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах ДРГ Вооруженных сил Украины, пытающихся проникнуть вглубь территории страны.

Ранее Зеленский назвал цель нападения ВСУ на Курскую область.

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