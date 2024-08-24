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Боец СВО рассказал, что «Баба-Яга» может сделать с человеком

Российский боец заявил, что дроны «Баба-Яга» могут унести человека

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Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотные летательные аппараты «Баба-Яга» могут поднимать груз весом до 150 килограммов. Об этом рассказал мобилизованный из Челябинска с позывным Депутат, чьи слова приводит Ura.ru.

«Стало поступать много вопросов, по поводу того, что это такое — «Баба Яга»? Объясню простыми словами: это большой квадрокоптер, способный нести на себе большой груз. Есть такие, которые могут нести даже +150 килограмм. Теоретически, она может схватить вас и унести в избушку на курьих ножках», — заявил военнослужащий.

Депутат отметил, что сам он не был свидетелем таких случаев. Боец подчеркнул, что грузы с таким весом под силу унести не каждому квадрокоптеру такого типа.

Военнослужащий добавил, что наиболее распространены в зоне специальной военной операции дроны, способные унести груз весом до 20 килограммов. До начала конфликта их чаще применяли в сельском хозяйстве, опрыскивая поля.

До этого сообщалось, что «Бабу-Ягу» решили покрывать броней, в результате чего дрон стал практически неуязвим для стрелкового оружия.

Ранее в России разработали коптер «Ночная ведьма» — аналог украинской «Бабы-Яги».

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