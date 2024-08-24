Российские бойцы уничтожили две гаубицы Caesar производства Франции

Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Минобороны в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 111-й и 129-й бригад теробороны», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Воздвиженка, Кирово, Розовка, Зеленое Поле, Гродовка и Сергиевка Донецкой народной республики (ДНР). В ходе боев были отражены семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

Российские бойцы уничтожили свыше 580-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства. Кроме того, были поражены две 152-миллиметровые гаубицы «МСТА-Б», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и две 100 мм пушки «Рапира».

Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» также улучшили свое положение по переднему краю фронта. Бойцы группировки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Разлив и Водяное в ДНР.

В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли до 130-ти военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США. Среди прочего российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину, восемь автомобилей и две 155-миллиметровые гаубицы Caesar производства Франции.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.