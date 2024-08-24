Названа причина модификации Киевом танков Abrams

Украина начала самостоятельно усиливать защиту поставленных США танков Abrams, поскольку Вашингтон отправил их без улучшенной брони. Об этом пишет Business Insider (BI).

По данным газеты, США поставляют танки без улучшенной брони с обедненным ураном из-за секретности ее состава. Издание напомнило, что Пентагон принял решение о поставках Киеву Abrams осенью прошлого года и в общей сложности Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 31 такой танк.

Газета отмечает, что появились сообщения о том, что Украине планируют передать новую версию M1A2 Abrams с броневой сталью вместо обедненного урана в композитной броне. Но в итоге ВСУ достались танки более старой модели M1A1.

До этого журнал Military Watch Magazine писал, что Украина за последние шесть месяцев потеряла около 20 американских танков Abrams M1A1 из 31 поставленного.

Ранее появилось видео уничтожения танка Challenger 2 ВСУ в Курской области.