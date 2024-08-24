Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Детонация взрывоопасных объектов под Воронежем продолжается более восьми часов

Губернатор Гусев: детонация взрывоопасных объектов продолжается под Воронежем

close
100%
Reuters

В Острогожском районе Воронежской области продолжается детонация взрывоопасных объектов, которая произошла минувшей ночью после падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал глава района Сергей Хорошилов на своей странице во «ВКонтакте».

Он попросил граждан соблюдать спокойствие и все требования служб безопасности. Ситуация под контролем, необходимые средства и силы задействованы, добавил глава района.

В ночь на 24 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Острогожском районе ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки беспилотников.

Также губернатор сообщил, что два человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, один из них в тяжелом состоянии.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили семь украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Помимо пяти сбитых дронов над Воронежской областью, еще по одному уничтожили над Белгородской и Брянской областями.

Ранее над двумя российскими регионами сбили два украинских беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами