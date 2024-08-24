Детонация взрывоопасных объектов под Воронежем продолжается более восьми часов

В Острогожском районе Воронежской области продолжается детонация взрывоопасных объектов, которая произошла минувшей ночью после падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал глава района Сергей Хорошилов на своей странице во «ВКонтакте».

Он попросил граждан соблюдать спокойствие и все требования служб безопасности. Ситуация под контролем, необходимые средства и силы задействованы, добавил глава района.

В ночь на 24 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Острогожском районе ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки беспилотников.

Также губернатор сообщил, что два человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, один из них в тяжелом состоянии.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили семь украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Помимо пяти сбитых дронов над Воронежской областью, еще по одному уничтожили над Белгородской и Брянской областями.

Ранее над двумя российскими регионами сбили два украинских беспилотника.