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Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в Сумской области

МО РФ: российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в Сумской области

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Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что оперативно-тактическая авиация российских Вооруженных сил нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Удары были нанесены по 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны, а также 1-й и 17-й бригад национальной гвардии.

Также Минобороны рассказало, что подразделения группировки российских войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение четырем формированиям бригад Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что в ходе боевых действий украинские войска потеряли до 135-ти бойцов. Кроме того, ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты Marder, а также два бронетранспортера БТР-4 «Буцефал» и шесть автомобилей.

Кроме того, в МО РФ отметили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, произведенные в США, и 12 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее в Государственном департаменте США намекнули на обсуждение с Украиной возможности ударов по военным базам в РФ при помощи ATACMS.

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Операция на Украине
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