Путин встретился с руководством группировок ВС РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с руководителями объединенной группировки войск в одном из командных пунктов министерства обороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства также принял доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. Чиновники говорили о том, какие меры приняты против вторгшихся в Курскую область украинских подразделений. Помимо этого обсуждалась обстановка в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, президент по телефону заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на направлениях, за которые они ответственны.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.