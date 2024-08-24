Москва и Киев провели обмен пленными военнослужащими

РФ вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в ходе боевых действий на территории Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны страны.

В ведомстве рассказали, что взамен Москва отпустила 115 пленных украинских солдат и передала их Киеву. При этом в процессе обмена пленными приняли участие Объединенные Арабские Эмираты, которые выступили в роли посредника.

Ожидается, что в скором времени освобожденные российские бойцы будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны РФ. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию.

23 августа в пресс-службе Международного комитета Красного Креста (МККК) заявили, что сотрудники организации посетили попавших в плен солдат Вооруженных сил РФ. Речь идет о военнослужащих, захваченных во время сражений в Курской области.

Как отметили представители МККК, через них бойцы смогли передать короткие послания своим родственникам и тем самым успокоить их. При этом в организации не стали уточнять, где именно руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) содержит российских военных.

Ранее в РФ предложили ограничить участие иностранных наемников в обменах пленными с Украиной.